Явка на парламентских выборах в Молдавии составила 49,07%

КИШИНЕВ. 24 февраля. /ТАСС/. Явка избирателей на парламентских выборах в Молдавии на момент закрытия участков в 21:00 по местному времени (22:00 мск) составила 49,07%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ЦИК.

Согласно данным ведомства, на выборах в республике проголосовало более 1,445 млн граждан страны. Активность в Кишиневе составила 49,64% - более 321 тыс. избирателей.

Парламентские выборы прошли в воскресенье в Молдавии впервые по смешанной избирательной системе. Она предполагает, что 50 депутатов будут избраны по прежней схеме, а 51 - по одномандатным округам. Одновременно с выборами проводился республиканский консультативный референдум, на котором с гражданами советовались по вопросу сокращения числа депутатов парламента до 61 и по возможности отзыва избирателями депутата.

Для этих выборов порог явки избирателей был отменен. Партиям же для прохождения в парламент необходимо преодолеть барьер в 6%, а для избирательного блока - 8%. В одномандатных округах побеждает кандидат, набравший простое большинство голосов.