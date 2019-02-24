Globo: столкновения противников Мадуро и военных продолжаются у границы Венесуэлы

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 24 февраля. /ТАСС/. Новые беспорядки, спровоцированные противниками президента Венесуэлы Николаса Мадуро, произошли в воскресенье в бразильском городе Пакарайма, около границы между двумя странами. Об этом сообщил телеканал Globo.

По его данным, манифестанты, выступающие за доставку гуманитарной помощи в Венесуэлу, стали закидывать бойцов Национальной гвардии республики камнями. Те, в свою очередь, применили против митингующих гранаты со слезоточивым газом, три из которых попали на бразильскую территорию. Бразильские военные были вынуждены оттеснить протестующих от границы, чтобы избежать насилия.

Аналогичная ситуация произошла в Пакарайме в субботу. Мария Беландриа, назначенная лидером оппозиции Хуаном Гуайдо послом Венесуэлы в Бразилии, сообщила о прохождении первого грузовика с гуманитарной помощью через границу Боливарианской Республики, однако позднее эта информация не подтвердилась. Как пояснил бразильский телеканал Globo, грузовик доехал лишь до того места, где венесуэльские военные выставили оцепление. Автомашину не пропустили, и она вернулась обратно в Бразилию.

Манифестанты, возмущенные сложившейся ситуацией, начали забрасывать венесуэльский пограничный пункт камнями и коктейлями Молотова. В ответ бойцы Национальной гвардии этой страны стали метать гранаты со слезоточивым газом, некоторые из которых попали на бразильскую территорию.

В четверг, 21 февраля, по решению Мадуро была полностью закрыта сухопутная граница этой страны с Бразилией, а в пятницу вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес объявила о временном закрытии трех мостов, которые связывают территорию республики с Колумбией. Такое решение было принято после того, как венесуэльская оппозиция объявила о намерении доставить из Бразилии и Колумбии гуманитарную помощь. Правительство Венесуэлы настаивает, что помощь может быть оказана только в рамках международного права, и не намерено пропускать собранные оппозицией грузы через границу.