{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Венесуэле

Депутат парламента Венесуэлы заявил о более чем 25 погибших в беспорядках в штате Боливар

Ромель Гусамана также сообщил, что в подавлении протестов участвовали осужденные в форме бойцов Национальной гвардии республики

КАРАКАС, 24 февраля. /ТАСС/. Свыше 25 человек погибли в венесуэльском штате Боливар в районе границы с Бразилией во время беспорядков 23 февраля. Об этом заявил депутат Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Боливарианской Республики Ромель Гусамана, сообщил в воскресенье телеканал TVV.

"В районе Санта-Элена-де-Уайрен 23 февраля погибли более 25 человек", - сказал Гусамана. Он отметил, что все они были застрелены. По словам депутата, в подавлении протестов гражданского населения участвовали осужденные, которым выдали форму бойцов Национальной гвардии.

В субботу представители венесуэльской оппозиции попытались ввезти в страну гуманитарную помощь через границы с Колумбией и Бразилией, которые были закрыты по решению властей. Развернутые в районе пограничных переходов подразделения Нацгвардии и полиции не пустили грузы в страну. В ходе начавшихся беспорядков пострадали сотни людей, в том числе десятки граждан Колумбии.

Теги
ВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
Политический кризис в Венесуэле
Глава МИД Испании: Мадрид не поддержит военное вмешательство в ситуацию в Венесуэле
Жозеп Боррель уточнил, что Испания пытается согласовать общую позицию со своими европейскими партнерами по вопросу Венесуэлы
Читать полностью