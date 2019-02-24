В Бухаресте несколько тысяч человек вышли на акцию против изменения законов о правосудии

БУХАРЕСТ, 24 февраля. /ТАСС/. Несколько тысяч человек участвуют в воскресенье в антиправительственной манифестации на площади Виктории в Бухаресте, где находится здание кабинета министров Румынии. Об этом сообщило агентство Agerpres.

Манифестанты протестуют против принятия кабинетом 19 февраля постановления об изменении трех законов, регулирующих сферу правосудия: о статусе судей и прокуроров, о судебной организации и о Высшем совете магистратуры. Участники протестов утверждают, что изменения внесены для того, чтобы позволить коррумпированным политикам из правящей коалиции избежать судебной ответственности, подорвать борьбу с коррупцией и ослабить правовое государство.

Протестующие с громкоговорителями, флагами и плакатами скандируют лозунги, направленные против этого постановления, правительства и лидера правящей Социал-демократической партии Ливиу Драгни.

Полиция сообщила об ограничении движения автотранспорта в районе акции протеста, жандармы выставили вокруг здания правительства металлические заграждения. Ранее жандармерия распространила сообщение о том, что проводящаяся манифестация организована в нарушение закона об общественных собраниях. "Жандармерия столицы обеспечит порядок и спокойствие, примет все меры, которые считает необходимыми для предотвращения инцидентов", - указывалось в сообщении.

Акция протеста была организована посредством социальных сетей, ее поддержали оппозиционные "Союз за спасение Румынии" и Партия свободы, единства и солидарности.

Аналогичные манифестации проводятся и в ряде других городов Румынии.