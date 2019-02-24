На востоке Туниса обнаружили лагерь террористов

ТУНИС, 24 февраля. /ТАСС/. Подразделения сил безопасности Туниса обнаружили в воскресенье лагерь террористов в ходе операции в районе горы Орбата в губернаторстве Гафса на востоке республики. Об этом информационному порталу Businessnews сообщил пресс-секретарь министерства национальной обороны страны Мохамед Зекри.

"В ходе антитеррористической операции военных подразделений в районе горы Орбата удалось обнаружить лагерь террористов, где были найдены запасы продовольствия, а также вещества, используемые при производстве взрывчатки и самодельных взрывных устройств (СВУ), - отметил он. - Инженерные войска успешно обезвредили три СВУ".

По словам представителя оборонного ведомства, один солдат получил ранения при подрыве на мине. Пострадавший был доставлен в больницу в город Гафса, его состояние оценивается как стабильное, сообщил Зекри. "Операция по поиску и ликвидации террористических элементов продолжается", - добавил он.

С проблемой распространения идей радикального ислама и экстремизма Тунис столкнулся после революции 2011 года. Резкое снижение уровня жизни в центральных и южных регионах страны, ухудшение социально-экономической ситуации способствовали росту недовольства населения, чем успешно воспользовались экстремисты и вербовщики террористических и радикальных исламистских группировок. Ситуацию усугубляло отсутствие необходимой защиты границы с Ливией, где продолжается военно-политический кризис.

В 2015 году по Тунису прокатилась волна терактов, организованных группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ). В городе Тунис 18 марта боевики ворвались в Национальный музей Бардо и открыли огонь по людям, погибли более 20 человек. Через три месяца, 26 июня, в курортном городе Сус был совершен крупнейший за всю историю Туниса теракт: экстремист расстрелял 38 постояльцев отеля Riu Imperial Marhaba.

Еще одно нападение было совершено 24 ноября 2015 года: в центре Туниса террорист-смертник взорвал автобус, перевозивший сотрудников президентской охраны. Погибли 13 человек, еще 20 получили ранения. После этого на всей территории страны был введен режим чрезвычайного положения, который регулярно продлевается (последний раз - 5 февраля 2019 года сроком на один месяц).