Проевропейская оппозиция обвинила власти в фальсификациях на выборах в парламент Молдавии

КИШИНЕВ, 24 февраля. /ТАСС/. Лидеры проевропейской оппозиции Молдавии обвинили власти в фальсификациях на завершившихся парламентских выборах и призвали наблюдателей проследить за подсчетом голосов. Соответствующее заявление на брифинге после закрытия участков в воскресенье сделали лидер Партии действия и солидарности Майя Санду и глава "Платформы "Достоинство и Правда" Андрей Нэстасе.

"Эти выборы, как мы их видели, нельзя назвать свободными и корректными. Это были самые недемократичные выборы в истории страны", - сказала Санду. Она обвинила власти в использовании административного ресурса и телеканалов, которые, по ее словам, очерняли оппозицию.

"Были подтасовки. Мы наблюдали, как организованно привозились избиратели из Приднестровья, которым платили за голос в пользу определенных кандидатов от режима <…> Это исказило результаты", - утверждает Санду.

Нэстасе со своей стороны призвал наблюдателей за выборами проследить за подсчетом голосов.

Партия действия и солидарности и "Платформа "Достоинство и Правда" ранее объединились в избирательный блок Acum.

Согласно опросам общественного мнения, фаворитом выборов является Партия социалистов Республики Молдова, которая поддерживает президента страны Игоря Додона и выступает за восстановление отношений с Россией. За социалистами следуют контролирующие сегодня парламент Демократическая партия Молдовы и Acum, который критикует демократов за провал курса на интеграцию в ЕС. Шанс пройти в законодательный орган по партийным спискам имеет также партия "Шор".