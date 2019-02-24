Демпартия Молдавии пригласила к диалогу участников парламентских выборов

КИШИНЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Контролировавшая парламент Демократическая партия Молдовы (ДПМ) пригласила к диалогу участников завершившихся в стране выборов в парламент. С таким обращением лидер ДПМ Владимир Плахотнюк выступил на брифинге в воскресенье после закрытия избирательных участков.

"Несмотря на разные доктрины, которые имеют политики, они должны сосредоточиться на главной цели - делать жизнь людей лучше. Мы не храним обид. Нет политиков, с которыми мы не хотели бы говорить, нет тем, которые мы не готовы обсуждать. Мы не ставим условий, но не потерпим давления", - сказал Плахотнюк.

В воскресенье в Молдавии завершились выборы в парламент, который здесь формирует правительство и определяет внешнеполитический курс страны. Согласно опросам общественного мнения, фаворитом выборов является Партия социалистов Республики Молдова, которая поддерживает президента страны Игоря Додона и выступает за восстановление отношений с Россией. За социалистами следуют демократы и блок Acum ("Сейчас"), который критикует демократов за провал курса на интеграцию в ЕС. Шанс пройти в законодательный орган по партийным спискам имеет также партия "Шор".