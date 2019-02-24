Голосование на выборах в парламент Молдавии продлили на некоторых участках

КИШИНЕВ, 24 февраля. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия Молдавии продлила голосование на некоторых участках на два часа. Об этом сообщила в ходе брифинга ее председатель Алина Руссу.

"К 21:00 (22:00 мск) закрылись участки на территории Молдавии <…> Ряд пунктов попросили продлить голосование. Если перед избирательным участком есть люди, то голосование продлевается", - сказала она.

По словам Руссу, работу также продолжают еще 24 участка за границей.

В воскресенье в Молдавии проходят выборы в парламент, который здесь формирует правительство и определяет внешнеполитический курс страны. Согласно опросам общественного мнения, фаворитом выборов является Партия социалистов Республики Молдова, которая поддерживает президента страны Игоря Додона и выступает за восстановление отношений с Россией. За социалистами следуют демократы и блок Acum, который критикует демократов за провал курса на интеграцию в ЕС. Шанс пройти в законодательный орган по партийным спискам имеет также партия "Шор".