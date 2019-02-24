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Парламентские выборы в Молдавии - 2019
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В парламент Молдавии проходят демократы, социалисты, партия "Шор" и блок Acum

После обработки почти 12% бюллетеней лидирует Партия социалистов с результатом в 30,83%

КИШИНЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Оппозиционная Партия социалистов Республики Молдова лидирует на выборах в парламент республики с результатом 30,83%. Такие предварительные итоги голосования опубликовала в воскресенье Центральная избирательная комиссия Молдавии после обработки 12% бюллетеней.

За социалистами следуют контролирующая сегодня правительство Демократическая партия Молдовы (29,49%). На третьем месте - критикующий демократов за провалы в процессе евроинтеграции оппозиционный избирательный блок Acum (19,30%), сформированный "Платформой "Достоинство и Правда" и Партией действия и солидарности. Партия "Шор" бизнесмена и мэра города Оргеев Илана Шора идет с результатом 11,66%. Остальные партии не преодолевают избирательный барьер в 6%.

Глава избирательной комиссии Алина Руссу также сообщила на брифинге в воскресенье о 18 жалобах на нарушения в ходе выборов. 

"Мы получили 18 обращений со стороны участников выборов на допущенные нарушения. Девять из них направила Демократическая партия Молдовы, шесть - Партия социалистов Республики Молдова, два - блок Acum, включающий партию "Платформа "Достоинство и Правда" и Партию действия и солидарности, одно - партия "Шор", - сказала Руссу. По ее словам, большинство этих жалоб связано с голосованием на участках, открытых на правом берегу Днестра для жителей из непризнанного Приднестровья.

Теги
МолдавияПарламентские выборы в Молдавии - 2019
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