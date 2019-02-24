Сенаторы-демократы потребовали от Трампа ощутимого прогресса по денуклеаризации КНДР

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Лидер демократического меньшинства Сената Конгресса США Чак Шумер и еще семь влиятельных сенаторов-демократов потребовали от американского президента Дональда Трампа ощутимого прогресса в деле денуклеаризации Корейского полуострова по итогам предстоящего саммита США-КНДР в Ханое. Об этом говорится в распространенном в воскресенье письме законодателей на имя главы государства.

Второй саммит США — КНДР неизбежен. О чем будут говорить Трамп и Ким?

"Мы считаем, что ваша следующая встреча с [лидером КНДР] Ким [Чен Ыном] должна продемонстрировать ощутимый, проверяемый прогресс в деле денуклеаризации и снижения напряженности в отношениях с Севером, - отметили сенаторы. - Будучи решительными сторонниками дипломатического пути для устранения угрозы Северной Кореи, мы по-прежнему считаем, что существует возможность для жесткой и принципиальной дипломатии с целью обеспечения, контроля и подтверждения денуклеаризации Северной Кореи".

Законодатели надеются, что Трамп "осуществит серьезный дипломатический план", который включает процесс проверяемой ликвидации ядерного арсенала КНДР в сочетании с санкциями и возможностью для дальнейшего диалога между союзниками. Демократы признали "изменение в поведении" Ким Чен Ына с первого американо-северокорейского саммита в Сингапуре. Тем не менее, говорится в письме, разведсообщество США опровергло слова Трампа о том, что КНДР больше не представляет ядерную угрозу.

В воскресенье Трамп выразил оптимизм по поводу предстоящей встречи с Ким Чен Ыном. "Мы оба ожидаем развития прогресса, достигнутого на первом саммите в Сингапуре. Денуклеаризация?" - написал президент США в Twitter. Он рассказал, что вылетает во Вьетнам в понедельник утром.

Глава государства также подверг критике тех, кто выражал скептицизм по поводу его способности договориться с Пхеньяном. "Так забавно наблюдать за людьми, которые годами терпели неудачу, они ничего не добились, рассказывая мне, как вести переговоры с Северной Кореей, - отметил он. - Но все равно спасибо!"