Совет ООН по правам человека рассмотрит ситуацию на Украине, в Венесуэле и Сирии

ЖЕНЕВА, 25 февраля. /ТАСС/. Положение в области прав и свобод на Украине, в Венесуэле, Сирии, Мьянме, Южном Судане, Йемене и еще в почти 30 государствах рассмотрит в ходе открывающейся в понедельник в Женеве 40-й сессии Совет ООН по правам человека (25 февраля - 22 марта). Внимание будет уделено также таким темам, как защита детей от насилия, соблюдение прав человека в ходе борьбы с терроризмом, предотвращение пыток, обеспечение свободы вероисповедания и культурных прав, борьба с дискриминацией меньшинств, защита прав инвалидов, неприкосновенность частной жизни в цифровую эпоху.

Первые три дня сессии по традиции посвящены дискуссии в рамках сегмента высокого уровня. Свое видение актуальных правозащитных проблем современности представят более 90 государств. От России на сессии в понедельник выступит заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин. Как сообщили ранее в МИД РФ, на полях сессии совместно с российскими некоммерческими структурами будут организованы мероприятия по проблематике борьбы с дискриминацией по языковому признаку.

В 2019 году Россия не входит в число 47 стран - членов Совета. Вместе с тем, как заявил накануне сессии российским журналистам постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов, Москва имеет достаточно возможностей, чтобы продвигать свои инициативы и "добиваться результата, который, действительно, способствовал бы повышению во всех странах стандартов соблюдения прав человека".

"В СПЧ Россия будет продолжать добиваться надлежащей оценки вопиющих случаев нарушения прав человека, в том числе на Украине. Это как раз та сфера, где мы видим двойные стандарты", - отметил дипломат.

Интерактивная дискуссия по Украине намечена на 20 марта, по Демократической Республике Конго - на 19 марта, диалог с комиссией по расследованию нарушений прав и свобод в Сирии - на 12 марта. Положение в Мьянме СПЧ обсудит 11 марта. Устные и письменные доклады по Венесуэле, Колумбии и Йемену будут представлены 20 марта.

На открытии сессии 25 февраля выступят генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, председатель Генеральной Ассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса, верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет. В первый день на форуме запланированы выступления представителей более 30 государств. Среди них - президенты Туниса и Демократической Республики Конго, премьер-министры Йемена и Фиджи, главы МИД Турции и Грузии.

СПЧ - межправительственный орган системы ООН. Он был создан в 2006 году, придя на смену Комиссии по правам человека, которую часто критиковали за предвзятость. В состав Совета входят 47 государств, каждое из которых избирается большинством голосов членов Генассамблеи ООН путем прямого тайного голосования.