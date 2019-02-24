Сирийские курды передали Ираку около 280 боевиков ИГ

ТАСС, 25 февраля. Поддерживаемая Соединенными Штатами вооруженная коалиция "Силы демократической Сирии" (СДС, костяк составляют курдские отряды) передала Ираку более 280 боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом в понедельник сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление служб безопасности Ирака.

Как следует из заявления иракских военных, переданные боевики были частью находящейся под стражей СДС группировки, которая насчитывает более 500 граждан Ирака. Отмечается, что процесс репатриации оставшихся членов террористической группировки продолжается.

В воскресенье представитель ВС Ирака в провинции Анбар полковник Мухаммед ад-Дулейми информировал о передаче сирийскими курдами Багдаду 180 террористов ИГ, захваченных в Сирии.

16 февраля президент США Дональд Трамп призвал европейские страны забрать и предать суду более 800 своих граждан, присоединившихся к ИГ и позже взятых в плен в Сирии силами коалиции. Американский лидер предупредил европейских союзников, что в противном случае боевики будут отпущены.