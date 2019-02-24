СМИ: Рауль Кастро проголосовал на референдуме по новой конституции Кубы

ГАВАНА, 25 февраля. /ТАСС/. Первый секретарь ЦК Компартии Кубы Рауль Кастро отдал свой голос в ходе народного волеизъявления по вопросу принятия новой конституции карибской страны. Об этом в воскресенье сообщило агентство Prensa Latina.

Брат лидера кубинской революции Фиделя Кастро проголосовал в избирательной комиссии на западе Гаваны, после чего пообщался с ее работниками. Рауль Кастро ранее принимал непосредственное участие в разработке проекта основного закона острова.

По данным Национальной избирательной комиссии Кубы на 14:00 по местному времени (22:00 мск), 6,77 млн человек проголосовали на избирательных участках, что составляет 74% от общего числа внесенных в списки волеизъявления.

На голосование вынесен один вопрос: "Вы ратифицируете новую конституцию республики?" Положения, вынесенные на референдум, вступают в силу, если за них проголосовало абсолютное большинство граждан (50% + 1 голос от общего числа избирателей). Правом голоса обладают все граждане острова, достигшие 16 лет, за исключением недееспособных и осужденных за преступления.

В числе ключевых изменений, которые предполагается внести в конституцию республики, - частичное признание частной собственности и отказ от строительства коммунизма, учреждение постов президента и премьер-министра, ограничение пребывания на высшем государственном посту двумя пятилетними сроками. При этом положения о социалистическом характере государства и руководящей роли Коммунистической партии в жизни общества в новой конституции останутся неизменными.