{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Венесуэле

Четыре колумбийских консула покинули Венесуэлу

Дипломаты перешли границу пешком через ближайшие пропускные пункты

БОГОТА, 25 февраля. /ТАСС/. Четыре колумбийских консула в воскресенье покинули территорию Венесуэлы и вернулись в Колумбию. Об этом сообщило агентство EFE со ссылкой на миграционную службу Колумбии.

По данным агентства, дипломаты возглавляли колумбийские консульства, расположенные в городах Сан-Антонио, Сан-Кристобаль, Пуэрто-Аякучо и Сан-Карлос-дель-Сулия. Все консулы перешли границу пешком через ближайшие пропускные пункты.

Ранее временный поверенный в делах Колумбии в Венесуэле Херман Кастаньеда подтвердил, что в воскресенье возвращается в Боготу.

Накануне президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с Колумбией. Глава МИД Колумбии Карлос Ольмес Трухильо заявил, что колумбийские дипломаты покинут Венесуэлу в самое ближайшее время.

Теги
Мадуро, НиколасКолумбияВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
В Нигерии задержали около 130 человек в связи с нарушением правил голосования
Их обвиняют в торговле голосами, похищении урн для голосования, а также регистрации в качестве избирателей не от своего имени
Читать полностью