Четыре колумбийских консула покинули Венесуэлу

БОГОТА, 25 февраля. /ТАСС/. Четыре колумбийских консула в воскресенье покинули территорию Венесуэлы и вернулись в Колумбию. Об этом сообщило агентство EFE со ссылкой на миграционную службу Колумбии.

По данным агентства, дипломаты возглавляли колумбийские консульства, расположенные в городах Сан-Антонио, Сан-Кристобаль, Пуэрто-Аякучо и Сан-Карлос-дель-Сулия. Все консулы перешли границу пешком через ближайшие пропускные пункты.

Ранее временный поверенный в делах Колумбии в Венесуэле Херман Кастаньеда подтвердил, что в воскресенье возвращается в Боготу.

Накануне президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с Колумбией. Глава МИД Колумбии Карлос Ольмес Трухильо заявил, что колумбийские дипломаты покинут Венесуэлу в самое ближайшее время.