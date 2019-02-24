В Нигерии задержали около 130 человек в связи с нарушением правил голосования

ТАСС, 25 февраля. Полиция Нигерии задержала 128 человек по подозрению в нарушении правил проведения президентских и парламентских выборов, которые состоялись 23 февраля. Об этом в понедельник сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на официального представителя органов охраны правопорядка.

Согласно его информации, задержанным инкриминируются преступления, связанные с торговлей голосами, похищением урн для голосования, а также регистрацией в качестве избирателей не от своего имени. Также в ходе рейдов во время проведения выборов сотрудники правоохранительных органов обнаружили тайники, в которых хранились различные виды оружия и взрывчатые вещества.

Полиция начала расследование всех фактов, связанных с нарушением обеспечения безопасности во время проведения голосования, и пообещала привлечь к ответственности всех виновных.

В субботу, 23 февраля, на всей территории Нигерии прошли президентские и парламентские выборы. На пост главы государства претендуют более 70 кандидатов. Одновременно проходят выборы в Национальную ассамблею и Сенат, за места в которых борются представители 91 партии.