На Кубе завершилось голосование по вопросу принятия новой конституции страны

ГАВАНА, 25 февраля. /ТАСС/. Референдум по вопросу принятия новой конституции завершился в воскресенье на Кубе, участки для волеизъявления закрылись в 18:00 по местному времени (понедельник, 02:00 мск) на всей территории острова.

В данный момент сотрудники местных избиркомов ведут подсчет результатов голосования и направляют их в центральную комиссию. Кубинское телевидение ведет прямую трансляцию с разных участков, где секретари комиссий вскрывают урны для голосования. Всего в воскресенье работало более 25 тыс. участков, они были открыты с 07:00 по местному времени (15:00 мск) в 15 провинциях страны. Организацию волеизъявления обеспечивали более 225 тыс. человек.

В списки избирателей включено более 8 млн кубинцев (население Кубы - 11,5 млн человек). На голосование был вынесен один вопрос: "Вы ратифицируете новую конституцию республики?" Положения, вынесенные на референдум, вступают в силу, если за них проголосовало абсолютное большинство граждан (50% + 1 голос от общего числа избирателей).

В числе ключевых изменений, которые предполагается внести в конституцию республики, - частичное признание частной собственности и отказ от строительства коммунизма, учреждение постов президента и премьер-министра, ограничение пребывания на высшем государственном посту двумя пятилетними сроками. При этом положения о социалистическом характере государства и руководящей роли Коммунистической партии в жизни общества в новой конституции останутся неизменными.