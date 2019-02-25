В Думе заявили, что РФ и Китай успешно сотрудничают в области экстрадиции коррупционеров

ПЕКИН, 25 февраля. /ТАСС/. Россия и Китай успешно сотрудничают в сфере экстрадиции подозреваемых в коррупции чиновников и довольны характером выстроенных в этой сфере отношений. Об этом в понедельник по итогам своего официального визита в Китай заявил российским журналистам депутат Государственной думы, председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Как отметил законодатель, соответствующая нормативно-правовая база уже создана и успешно функционирует.

"В случае, если, скажем, коррупционер бежал из России в Китай, и тут его изловили, то его экстрадируют в РФ. У нас для этого имеется соответствующий правовой инструментарий, и все необходимые формальности соблюдаются", - подчеркнул он.

"Я спрашивал у китайских партнеров, есть ли проблемы с экстрадицией. Они сказали, что да, есть, так как не все страны выдают их преступников. Они называли ряд стран, которые не выполняют условий экстрадиции. Что касается России, то с РФ никаких вопросов нет", - отметил Пискарев.

"Эти отношения выстроены, и они (китайские партнеры - прим. ТАСС) очень удовлетворены их характером", - резюмировал председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы.

Профилактика и правосознание

Как пояснил депутат, в настоящее время наибольшее внимание уделяется профилактике коррупционных правонарушений.

"Ранее мы шли по пути ужесточения наказания за коррупцию. Это большие сроки лишения свободы, плюс штрафы, кратные размеру взятки, конфискация имущества и прочее", - пояснил он.

"Сейчас мы формируем законодательство, направленное на профилактику преступлений. Ведь важно не допустить преступление, чтобы не настали общественно опасные последствия", - указал законодатель.

"Сейчас самое важное - это профилактика коррупции и формирование антикоррупционного правосознания, а также гарантированная неотвратимость наказания - это важнее всего. Каждый коррупционер должен понимать, что рано или поздно он будет неизбежно привлечен к уголовной ответственности, а наворованные деньги и имущество у него будут изъяты. Именно это называется неотвратимость", - объяснил депутат.

"Чиновник не должен кичиться своими возможностями, он должен быть скромным, а его доходы и расходы прозрачными, если он получает зарплату, то необходимо, чтобы было видно, что он на нее и живет. Самое главное в сфере противодействия коррупции - это лишить экономического стимула, чтобы коррупция была невыгодной. Нужно лишить чиновника возможности наживы. Нет наживы - нет преступления", - отметил Пискарев.

Борьба с коррупцией и киберпреступностью в интернете

Пискарев сообщил, что РФ изучает законодательный опыт Китая в борьбе с коррупцией, кибертерроризмом и трансграничной преступностью в сети интернет.

"Российским парламентариям очень интересен опыт Китая в борьбе с коррупцией, кибертерроризмом, выявлении и пресечении трансграничной преступности с использованием интернета", - указал он.

"Россия и Китай считают важным принимать меры по реализации принципа неотвратимости наказания и привлечения лиц к уголовной ответственности вне зависимости от территории совершения преступления", - продолжил Пискарев.

Как отметил депутат, в ходе переговоров с представителями Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган страны) он пригласил китайских законодателей принять участие во второй межпарламентской конференции "Развитие парламентаризма", проведение которой планируется в июне этого года. По его словам, в рамках профильной секции форума будут обсуждаться вопросы кибербезопасности и обмена опытом по борьбе с терроризмом, наркобизнесом и коррупцией.

"По итогам планируется принятие соответствующих рекомендаций по повышению уровня международной информационной безопасности. И очень важно участие в конференции китайских партнеров", - сказал он.

"Считаю, что с китайскими партнерами нужно сотрудничать, потому что у нас есть чему друг у друга поучиться, чтобы затем использовать лучшие практики у себя", - резюмировал Пискарев.