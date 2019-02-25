СМИ: США и КНДР могут договориться в Ханое о завершении Корейской войны

ТАСС, 25 февраля. Соединенные Штаты и КНДР во время саммита глав государств, который состоится в Ханое 27-28 февраля, могут договориться о заключении мирного договора, призванного формально положить конец Корейской войне (1950-1953). Об этом сообщило в понедельник агентство Yonhap со ссылкой на официального представителя Голубого дома (официальной резиденции президента Республики Корея) Ким Ый Гёма.

"Я верю, что возможность существует, - приводит агентство слова представителя администрации президента Республики Корея. - Сейчас никаким образом нельзя предположить, какой вид будет иметь декларация, но я верю, что США и КНДР могут достичь соглашения о заключении мирного договора, который завершит [Корейскую] войну, в любом формате".

24 февраля газета The Washington Post со ссылкой на экспертов по вопросам внешней политики информировала, что глава Белого дома Дональд Трамп может высказаться за подписание мирного договора, который должен формально завершить Корейскую войну. По их данным, подобное громкое заявление, не включающее конкретных шагов по ограничению ядерной программы КНДР, сможет отвлечь от внутриполитических проблем США.