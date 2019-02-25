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СМИ: КНДР считает поездку Ким Чен Ына во Вьетнам "великим патриотическим путешествием"

По мнению авторов статьи в Rodong Sinmun, жители республики отреагировали на известие о зарубежной поездке Ким Чен Ына "очень эмоционально и с безграничным волнением"

ПХЕНЬЯН, 25 февраля. /ТАСС/. Поездка председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына в Ханой для участия в переговорах с президентом США Дональдом Трампом является "великим путешествием патриотической преданности". Об этом говорится в комментарии центральной газеты народной республики Rodong Sinmun, которая в понедельник посвятила сразу четыре из своих шести полос сообщениям о предстоящем визите лидера КНДР во Вьетнам.

Издание особенно подчеркивает, насколько трудным данное мероприятие является для руководителя страны. "Не имея времени, чтобы снять усталость, которая накопилась у него от суровой работы для достижения процветания нации, [Ким Чен Ын] отправился для поездки в далекую зарубежную страну, - говорится в статье. - Давайте встретим его отчетами о полных гордости трудовых победах, когда он вернется".

Как отмечается в комментарии, заводы, угольные шахты и другие предприятия по всей народной республике "оживились от новостей о поездке лидера страны во Вьетнам". Один из чиновников заявил газете об "увеличении усилий по достижению производственных целей в экономическом секторе". По мнению авторов статьи, жители КНДР отреагировали на известие о зарубежной поездке Ким Чен Ына "очень эмоционально и с безграничным волнением".

При этом в статьях, размещенных в понедельник в Rodong Sinmun к визиту лидера в Ханой, Вьетнам приводится в качестве примера для проведения экономических реформ и открытости.

Теги
СШАКНДРКим Чен ЫнВьетнамТрамп, ДональдВторой саммит США — КНДР
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