СМИ: КНДР считает поездку Ким Чен Ына во Вьетнам "великим патриотическим путешествием"

ПХЕНЬЯН, 25 февраля. /ТАСС/. Поездка председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына в Ханой для участия в переговорах с президентом США Дональдом Трампом является "великим путешествием патриотической преданности". Об этом говорится в комментарии центральной газеты народной республики Rodong Sinmun, которая в понедельник посвятила сразу четыре из своих шести полос сообщениям о предстоящем визите лидера КНДР во Вьетнам.

Издание особенно подчеркивает, насколько трудным данное мероприятие является для руководителя страны. "Не имея времени, чтобы снять усталость, которая накопилась у него от суровой работы для достижения процветания нации, [Ким Чен Ын] отправился для поездки в далекую зарубежную страну, - говорится в статье. - Давайте встретим его отчетами о полных гордости трудовых победах, когда он вернется".

Как отмечается в комментарии, заводы, угольные шахты и другие предприятия по всей народной республике "оживились от новостей о поездке лидера страны во Вьетнам". Один из чиновников заявил газете об "увеличении усилий по достижению производственных целей в экономическом секторе". По мнению авторов статьи, жители КНДР отреагировали на известие о зарубежной поездке Ким Чен Ына "очень эмоционально и с безграничным волнением".

При этом в статьях, размещенных в понедельник в Rodong Sinmun к визиту лидера в Ханой, Вьетнам приводится в качестве примера для проведения экономических реформ и открытости.