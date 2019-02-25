Мун Чжэ Ин заявил, что саммит США - КНДР станет решающим для Корейского полуострова

СЕУЛ, 25 февраля. /ТАСС/. Встреча председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа в Ханое сможет превратить Корейский полуостров в зону мира и процветания. Об этом заявил в понедельник президент Республики Корея Мун Чжэ Ин в Сеуле в ходе совещания со своими помощниками, сообщает пресс-служба Голубого дома.

Второй саммит США — КНДР неизбежен. О чем будут говорить Трамп и Ким?

"Мы желаем успеха саммиту и выражаем полную поддержку его участникам. Эта встреча предоставит решающую возможность ликвидировать угрозу войны и избавиться от других проблем безопасности на Корейском полуострове, а также позволит сделать шаг в сторону мирного экономического развития", - подчеркнул Мун Чжэ Ин.

По его словам, администрация Южной Кореи "приложит все усилия для оказания полной поддержки инновационной и смелой политике президента Трампа, направленной на установление мира". Южнокорейский лидер также приветствовал "решимость председателя Ким Чен Ына двигаться в будущее, сделав выбор в пользу экономического развития и отказавшись от ядерного оружия".

Первый в истории саммит президента США и лидера КНДР состоялся 12 июня 2018 года в Сингапуре. По его итогам Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. От второго саммита лидеров США и КНДР, который запланирован в Ханое на 27-28 февраля, ожидают более определенных договоренностей о конкретных шагах двух стран по урегулированию ситуации на Корейском полуострове.