Ирак начал операцию против ИГ на границе с Сирией

ТАСС, 25 февраля. Вооруженные силы Ирака начали в понедельник операцию против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в пограничных с Сирией провинциях. Об этом заявил официальный представитель командования совместными операциями ВС страны генерал Яхья Расул.

"Операция проводится в пустынной местности провинций Салах-эд-Дин, Найнава, Анбар на границе с Сирией. Цель кампании, в которой задействована пехота и авиация, ликвидация остатков банд ИГ и недопущение нарушения безопасности и проникновения террористов", - цитирует военного газета Al Hayat.

Заявление генерала прозвучало на фоне сообщений иракских СМИ о якобы переброске боевиков ИГ из Сирии в провинцию Анбар во главе с главарем группировки Абу Бакром аль-Багдади. Официального комментария из Багдада до сих пор не поступило.

Группировка ИГ оккупировала часть иракской территории летом 2014 года. В 2015 году при поддержке международной коалиции иракские правительственные силы начали широкомасштабную кампанию по освобождению захваченных террористами районов. В декабре 2017 года руководство Ирака объявило об окончательной победе над ИГ в стране.