СМИ: во Франции задержаны два "желтых жилета", планировавших напасть на префектуру Вара

ПАРИЖ, 25 февраля. /ТАСС/. Французская полиция задержала в городе Тулон двух сторонников движения "желтых жилетов", которые, по предварительным данным, хотели организовать нападение на префектуру департамента Вар на юге страны. Об этом сообщает в понедельник радиостанция France Bleu .

По ее информации, один из участников движения обратился в полицию после того, как мужчины 19 и 50 лет передали ему бидоны с бензином. Позже за ними якобы должны были прийти другие люди с целью использовать это горючее для нападения на здание префектуры. Вызвавший полицейских "желтый жилет" заявил, что, по его мнению, "это зашло слишком далеко" и что он против насилия.

Один из задержанных - 50-летний француз - уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Ранее его приговаривали к семи годам тюрьмы за торговлю наркотиками в Италии.

Движение "желтых жилетов" возникло во Франции в середине ноября 2018 года в знак протеста против роста цен и налогов. В дальнейшем требования манифестантов оказались направленными против институтов государственной власти, которые они обвиняют в неэффективном управлении страной и недостаточных мерах по борьбе с бедностью. Протестные акции зачастую сопровождаются беспорядками, вандализмом и грабежами со стороны агрессивно настроенных манифестантов.

В декабре прошлого года в очередной общенациональный день протеста неизвестные забросали здание префектуры в городе Пюи-ан-Веле бутылками с зажигательной смесью. В результате огонь перекинулся на соседние административные постройки. Полиция задержала несколько участников инцидента, одного из них приговорили к двум годам тюрьмы.