Мэр Риги подал иск против обвинившего его в коррупции депутата

РИГА, 25 февраля. /ТАСС/. Мэр Риги Нил Ушаков подал судебный иск против депутата Рижской думы Вилниса Кирсиса, который ранее обвинил рижского градоначальника в коррупции. Об этом в понедельник сообщил портал Skaties.

"Есть вещи, которые можно и которые нельзя говорить публично, - заявил Ушаков. - Нельзя открыто врать и говорить, что я наслаждаюсь жизнью в Монако и пью мохито, если я там всего два раза в жизни был. Должны быть какие-то границы".

Ранее Кирсис в ходе одного из заседаний Рижской думы назвал Ушакова и на тот момент вице-мэра города Андриса Америкса "лицом коррупции в Риге".

Изначально Нил Ушаков обратился в Государственную полицию с просьбой дать оценку заявлению Кирсиса, однако там возбуждать уголовное дело отказались. После этого Ушаков обратился в суд, требуя от Вилниса Кирсиса публичных извинений, а также компенсацию в размере €400.