СМИ: лидеры КНДР и США перед саммитом в Ханое проведут совместный обед

СЕУЛ, 25 февраля. /ТАСС/. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп перед началом официальных переговоров в Ханое встретятся в среду, 27 февраля, на совместном обеде. Об этом сообщило в понедельник агентство Yonhap News со ссылкой на источники среди организаторов саммита.

Отмечается, что Трамп и Ким Чен Ын прибудут во вьетнамскую столицу во вторник, но в течение этого дня их встреча не планируется. Обед в среду станет их первым совместным мероприятием. При этом детали, такие как место и время, пока не приводятся.

Как сообщили источники агентства, одним из возможных мест для проведения банкета является Ханойский оперный театр, потому что ранее начальник секретариата Госсовета КНДР Ким Чхан Сон, обеспечивающий логистику саммита, посетил данное учреждение с представителями передовой группы делегации США.

В Ханое в настоящее время завершаются последние приготовления к второй встрече председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа, которая намечена на 27-28 февраля. Первый в истории саммит лидеров двух стран прошел 12 июня 2018 года в Сингапуре. По его итогам Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. От второго саммита лидеров США и КНДР ожидают более определенных договоренностей о конкретных шагах двух стран по урегулированию ситуации на Корейском полуострове.