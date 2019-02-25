Юнкер и Мэй заявили о необходимости достичь сделки по Brexit до мартовского саммита ЕС

БРЮССЕЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй по итогам встречи в Шарм-эш-Шейхе договорились о необходимости достичь соглашения по выходу королевства из состава сообщества до саммита ЕС 21-22 марта. Об этом сообщила в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе представитель ЕК Мина Андреева.

"Они согласились, что необходимо закончить эту работу до саммита ЕС в марте", - сказала она.

По ее словам, Мэй и Юнкер отметили прогресс, который достигнут сторонами по ситуации вокруг сделки Brexit. "Сегодня главный переговорщик ЕС Мишель Барнье примет в Брюсселе команду премьера Мэй, чтобы продолжить работу", - добавила она.

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер по итогам консультаций с Мэй ограничился фразой, что они "провели хорошую конструктивную" встречу. Более пессимистично высказался премьер Нидерландов Марк Рютте, по словам которого, "Брюссель и Лондон сомнабулически бредут к выходу без соглашения".

Если Лондон и Брюссель так и не смогут договориться об условиях процесса, добившись одобрения сделки британским парламентом, то не исключена вероятность Brexit без сделки. Подобный вариант развития ситуации предусматривает одновременное прекращение членства в таможенном союзе ЕС и едином европейском рынке и введение пошлин на британские товары, продаваемые на европейском рынке. В краткосрочной перспективе Brexit без сделки может затруднить транспортное сообщение между Великобританией и континентом, привести к дефициту некоторых категорий товаров, создать препятствия для торговли между Соединенным Королевством и странами ЕС.