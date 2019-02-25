Этот поезд чучхе: что нужно знать об излюбленном средстве передвижения лидеров КНДР

Добро пожаловать на один из самых роскошных поездов в мире: изысканная кухня, оборудование по последнему слову техники, развлечения и интернет, и все это в 21 вагоне ярко-зеленого цвета с характерной желтой полосой. Именно такое средство передвижения выбрал лидер КНДР Ким Чен Ын для путешествия в Ханой на переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Общая протяженность железнодорожного маршрута от столицы КНДР до Вьетнама составляет более 4,5 тыс. км, дорога займет порядка 60 часов. А пока "блистательный товарищ" Ким находится в пути, ТАСС рассказывает об истории, внутреннем убранстве и других особенностях главного поезда страны чучхе. Бордо, лобстеры и MacBook Северные корейцы говорят, что основатель Народной Республики Ким Ир Сен проехал в своем поезде 368 тыс. км, из них 216 тыс. км пришлись на зарубежные поездки. У Ким Чен Ира показатели поскромнее — 334 тыс. и 64 тыс. км соответственно. При этом он совершил на поезде более полутора тысяч поездок, что почти в два раза больше, чем у его отца. Второй лидер КНДР, как считается, боялся летать самолетом и поэтому предпочитал поезд, "считая его своим домом [и] рабочим кабинетом". Если у Ким Ир Сена главный вагон скорее напоминал приемную какого-нибудь высокопоставленного советского руководителя, то у его сына уже был более современный офис со спутниковыми телефонами и MacBook на столе. В своем рабочем вагоне Ким Чен Ир скончался в 2011 году во время очередной поездки по стране.

Описание Рабочий кабинет в вагоне Ким Чен Ира © Архив Кымсусанского Дворца Солнца

По данным журналистов, которые ссылаются на разведывательные источники США и РК, у Ким Чен Ира было шесть "роскошных поездов, оборудованных приемными, конференц-залами и высокотехнологичными средствами связи". Состав экс-лидера КНДР не мог разгоняться выше 60 км/ч из-за тяжелой брони и ехал между двумя другими поездами, что также было обусловлено требованиями безопасности. Первый состав был предназначен для проверки ж/д полотна, а в последнем располагались охранники и свита. Когда поезд подходил к станции, электричество на соседнем пути выключалось, чтобы там больше никто не мог проехать. Быт внутри поезда Ким Чен Ира описал в своей книге "Восточный экспресс" бывший полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Константин Пуликовский, сопровождавший лидера КНДР во время поездки по России в 2001 году. Он, в частности, рассказывал о привезенных из Парижа дорогостоящих винах (врачи якобы порекомендовали Ким Чен Иру пить бургундское и бордо), живых лобстерах и прочих яствах — заказать можно было любое блюдо российской, китайской, корейской, японской и французской кухни. Утварь, в том числе и палочки для еды, была выполнена из серебра. Советские корни, японское качество Кореевед Георгий Толорая пишет, что "специальный вагон" Ким Ир Сену подарил Иосиф Сталин. Российские специалисты, впоследствии исследовавшие поезд Ким Чен Ира, пришли к выводу, что его вагоны также имеют советское происхождение, но почти наверняка они были модернизированы — по слухам, корейцами, живущими в Японии.

Описание Поезд Ким Чен Ира на станции Хасан в Приморсокм крае © Владимир Саяпин/ТАСС

Хотя составы северокорейских лидеров и называют бронепоездами, в действительности броня установлена лишь под двумя главными вагонами — служебным и жилым. Россияне в основном могли наблюдать интерьер вагона, выполнявшего роль штаб-квартиры — обстановка там была не люксовая, но оборудовано все было по последнему слову техники. К примеру, на LED-экраны выводилась информация с GPS о местонахождении делегации, а также справка о тех городах и областях, которые проезжал поезд. В каждом корейском вагоне было по пять купе, в российском — девять. Еду второму лидеру КНДР доставляли из Пхеньяна на самолете (в том числе такие деликатесы, как морские ушки и ослиное мясо). Периодически глава государства пробовал и местную еду — по воспоминаниям Пуликовского, Ким Чен Ира впечатлил хлеб в одном из хабаровских ресторанов, и он потребовал отправить домой 20 буханок.

Описание Ким Чен Ир во время стоянки в Омске © Игорь Коломейцев/ТАСС

Вместе с вождем также путешествовала труппа "Мансудэ", которая исполняла русские песни, известные Ким Чен Иру с детства. В последние годы на борту неизменно присутствовал и его сын — будущий правитель государства. Самолетом, поездом, машиной По-видимому, на одном из поездов отца совершает свое зарубежное турне Ким Чен Ын. Единственное внешнее различие в составах — это номерной знак. У Ким Чен Ира на нем было написано DF0001, у его сына — DF0002.

Описание Ким Чен Ын (третий слева) и Ким Чен Ир (справа) © Архив Кымсусанского Дворца Солнца

Во время недавней поездки Ким Чен Ына в Китай северокорейское ТВ показало внутреннее убранство поезда — белые стены, шторы цвета слоновой кости, ярко-розовые кожаные диваны и, конечно же, плазменные панели. В одном из вагонов также находится бронированный Mercedes Benz главы государства. Ким Чен Ын мог бы добраться до Ханоя по воздуху — туда могут без пересадок долететь имеющиеся в распоряжении КНДР самолеты. Однако выбор все же пал на поезд, и во многом это решение символическое. Предыдущий визит лидера КНДР во Вьетнам состоялся 55 лет назад, когда Ханой посетил основатель Народной Республики Ким Ир Сен. В нынешней поездке Ким Чен Ын захотел повторить исторический маршрут своего деда, проделав путь из Пхеньяна в Ханой по железной дороге на бронепоезде, похожем на тот, который использовался в 1964 году. 23 февраля около 17.00 по местному времени (11.00 мск) состав северокорейского лидера отправился с железнодорожного вокзала Пхеньяна. Уже на следующий день в ханойском международном аэропорту Нойбай приземлился самолет Ил-76 авиакомпании Air Koryo, который доставил во вьетнамскую столицу группу из примерно 100 сотрудников службы безопасности КНДР, два внедорожника и спецоборудование для обеспечения предстоящего визита во Вьетнам лидера КНДР.

Описание Ким Чен Ын перед отъездом на саммит в Ханой © ЦТАК