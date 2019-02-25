Туск заявил, что Мэй намерена добиться организованного Brexit без продления переговоров

БРЮССЕЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Евросоюз ждет хаотический выход Великобритании или продление сроков Brexit, но премьер Великобритании Тереза Мэй надеется избежать отсрочки. Об этом заявил глава Европейского совета Дональд Туск по итогам встречи с Мэй.

"Мы обсуждали ряд юридических вопросов, включая возможность отсрочки. Я считаю, что ЕС ждет хаотический Brexit, или будет необходимо продление переговоров, поскольку в Палате общин [британского парламента] нет единства. Я изложил это госпоже Мэй, но она, видимо, продолжает считать, что сможет убедить депутатов без отсрочки, - заявил Туск. - Какой бы сценарий ни имел место, 27 [остающихся] государств ЕС сохраняют полное единство".

В свою очередь, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщил, что за последние дни провел с Мэй три встречи, на которых был "достигнут хороший прогресс".

Brexit запланирован на 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года. Если Лондон и Брюссель так и не смогут договориться об условиях процесса, добившись одобрения сделки британским парламентом, то не исключена вероятность Brexit без сделки. Подобный вариант развития ситуации предусматривает одновременное прекращение членства в таможенном союзе ЕС и едином европейском рынке и введение пошлин на британские товары, продаваемые на европейском рынке.