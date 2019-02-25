СМИ: боевики обстреляли город в провинции Хама

ТАСС, 25 февраля. По меньшей мере пять мирных жителей пострадали в результате обстрела боевиками города в провинции Хама. Об этом сообщило в понедельник агентство SANA.

Согласно его данным, удару подвергся населенный пункт Эс-Саклабия, расположенный к северо-западу от города Хама - административного центра одноименной провинции (220 км от Дамаска). Боевики выпустили четыре снаряда.

18 февраля агентство SANA проинформировало о двух пострадавших в Эс-Саклабии при обстреле, также совершенном экстремистами.