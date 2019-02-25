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Кризис в Сирии

СМИ: боевики обстреляли город в провинции Хама

Пострадали пять человек

ТАСС, 25 февраля. По меньшей мере пять мирных жителей пострадали в результате обстрела боевиками города в провинции Хама. Об этом сообщило в понедельник агентство SANA.

Согласно его данным, удару подвергся населенный пункт Эс-Саклабия, расположенный к северо-западу от города Хама - административного центра одноименной провинции (220 км от Дамаска). Боевики выпустили четыре снаряда.

18 февраля агентство SANA проинформировало о двух пострадавших в Эс-Саклабии при обстреле, также совершенном экстремистами.

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