Трамп считает, что лидер КНДР на саммите согласится на денуклеаризацию

ТАСС, 25 февраля. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что лидер КНДР Ким Чен Ын сделает "правильный выбор" в пользу отказа его страны от ядерного оружия на их встрече, предстоящей на этой неделе во Вьетнаме. Об этом американский лидер написал в понедельник на своей странице в Twitter в преддверии намеченного на 27-28 февраля саммита с Ким Чен Ыном.

Второй саммит США — КНДР неизбежен. О чем будут говорить Трамп и Ким?

"Встреча за завтраком с губернаторами нашей страны, и потом отправляюсь во Вьетнам для очень важного саммита с Ким Чен Ыном, - написал Трамп. - В случае полной денуклеаризации КНДР скоро станет экономическим локомотивом. Без нее все останется так же, [как сейчас]. Председатель Ким [Чен Ын] примет мудрое решение"!

В воскресенье Трамп написал в Twitter, что по его мнению, Ким Чен Ын "лучше, чем кто-либо другой", понимает, что без ядерного оружия его страна может быстро стать одной из крупных мировых экономических держав.

Первый в истории саммит президента США и лидера КНДР состоялся 12 июня прошлого года в Сингапуре. По его итогам Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Как ожидается, их вторая встреча на высшем уровне пройдет в столице Вьетнама 27-28 февраля.