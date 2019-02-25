Генпрокурор Украины нашел "виновного" в потере Крыма и Донбасса

КИЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что действия бывшего главы Генштаба Вооруженных сил (ВСУ) Владимира Заманы, которому предъявлены обвинения в государственной измене, фактически являлись подготовкой к "аннексии Крыма" и созданию "Новороссии". По его мнению, проведенная в 2012-2014 годах реформа ВСУ не позволила организовать сопротивление "агрессии России".

В понедельник военная прокуратура совместно со Службой безопасности Украины задержала Владимира Заманы и предъявила ему обвинение в умышленном сокращении численного состав ВСУ, расформировании 70 воинских частей и соединений, уничтожении военных комиссариатов, что якобы заблокировало мобилизацию в 2014 году.

"Такая реформа структуры ВСУ фактически готовила аннексию Крыма и "Новороссию", - написал Луценко на своей странице в Facebook. По мнению генпрокурора, именно Замана издал директиву, которой подчинил тогдашнему руководителю ВМС Юрию Ильину, принявшему затем российскую присягу, все части тактической группы "Крым", что "фактически парализовало сопротивление украинских военнослужащих во время российской агрессии".

Замана занимал должность начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженными силами Украины с февраля 2012 по февраль 2014 года. За это время, по утверждению следствия, были, в частности, расформированы зенитные ракетные дивизионы, на вооружении которых находились ЗРК С-300В, что лишило Украину противовоздушной обороны, а общее сокращение численности ВСУ составило почти 5 тыc. человек.

Как ожидается, Печерский районный суд Киева до конца дня рассмотрит ходатайство прокуратуры об избрании меры пресечения бывшему начальнику Генштаба в виде ареста без возможности внесения залога. Статья о государственной измене, по который обвиняется Замана, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.