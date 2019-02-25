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Генсек ООН рассчитывает на конкретные договоренности на саммите КНДР и США во Вьетнаме

Речь идет о конкретных действиях по "устойчивой, мирной и полной" денуклеаризации на Корейском полуострове, отметил Антониу Гутерриш

ЖЕНЕВА, 25 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил надежду на то, что саммит КНДР и США во Вьетнаме увенчается договоренностью о конкретных шагах по денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом он заявил в понедельник на сессии Конференции по разоружению в Женеве.

"Я надеюсь, что на саммите в Ханое в конце этой недели лидеры КНДР и США договорятся о конкретных шагах по устойчивой, мирной и полной денуклеаризации на Корейском полуострове", - сказал он.

Первый в истории саммит президента США и лидера КНДР состоялся 12 июня прошлого года в Сингапуре. По его итогам Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Как ожидается, их вторая встреча на высшем уровне пройдет в столице Вьетнама 27-28 февраля.

Теги
СШАКНДРСитуация на Корейском полуостровеКим Чен ЫнВьетнамТрамп, ДональдВторой саммит США — КНДР
Второй саммит США — КНДР
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