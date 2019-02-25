Лукашенко объявил выговор министру образования Белоруссии

МИНСК, 25 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил выговор министру образования Игорю Карпенко за то, что тот не принял должных мер по обеспечению безопасных условий пребывания детей в учреждениях общего среднего образования. Об этом в понедельник сообщила президентская пресс-служба.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал соответствующее распоряжение", - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что 11 февраля в средней школе города Столбцы (Минская область) подросток набросился с ножом на педагога и учеников. В результате нападения погибла учительница, а также ученик 11 класса, еще двое детей попали в больницу. В связи с этим Лукашенко заявил, что трагедия в Столбцах произошла из-за бардака в школах, отметив, что "надо на всю катушку спросить" с главы районного исполнительного комитета и министра образования.