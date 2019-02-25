Пенс: Латинская Америка переживает возрождение демократии и уход в прошлое социализма

БОГОТА, 25 февраля. /ТАСС/. Латинская Америка переживает в настоящее время возрождение демократии и уход в прошлое социалистической модели развития. Это утверждал вице-президент США Майкл Пенс, выступая в понедельник в колумбийской столице Боготе на заседании Группы Лимы.

"В Латинской Америке социализм умирает, а демократия возрождается", - считает заместитель руководителя администрации США. При этом он назвал президента Венесуэлы Николаса Мадуро "тираном в Каракасе" и "марионеткой кубинцев". В Венесуэле налицо "переход от тирании к свободе", полагает Пенс.

Группа Лимы представляет собой неформальное объединение ряда государств Северной и Южной Америки. Оно было сформировано 8 августа 2017 года в столице Перу, где представители 12 стран (Аргентина, Бразилия, Гватемала, Гондурас, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Мексика, Панама, Парагвай, Перу и Чили) подписали совместную декларацию о непризнании Конституционной ассамблеи Венесуэлы, созванной по инициативе президента Николаса Мадуро без проведения предварительного референдума. Впоследствии к группе присоединились Гайана и Сент-Люсия.