Американский флот объявил о прохождении военных кораблей через Тайваньский полив

ТАСС, 25 февраля. Тихоокеанский флот США сообщил, что два военных корабля прошли в понедельник через Тайванский пролив, разделяющий материковую часть Китая и китайский остров Тайвань. Об этом сообщило агентство Reuters, по мнению которого подобный шаг американской стороны создает риск усиления напряженности между Вашингтоном и Пекином.

"Прохождение кораблей через Тайваньский пролив демонстрирует приверженность США свободе и открытости в Индо-Тихоокеанском [регионе]", - цитирует агентство заявление Тихоокеанского флота США. В коммюнике отмечается, что два американских корабля, прошедших через Тайванский пролив, - это эсминец Stethem и артиллерийский транспорт Cesar Chavez.

Ранее, 24 января, два корабля ВМС США прошли через Тайваньский пролив, и в тот же день эскадрилья самолетов ВВС Народно-освободительной армии Китая выполнила тренировочный полет к югу от Тайваня. Аналогичную операцию американские корабли совершали в июле, октябре и ноябре прошлого года. Это вызвало обеспокоенность Пекина, поскольку Тайвань считается неотделимой частью территории КНР, и китайские власти с настороженностью воспринимают американское военное присутствие в регионе.

Недовольство Пекина вызывает также регулярное прохождение американских военных кораблей через районы Южно-Китайского моря, которые Китай считает своими территориальными водами. США не признают права КНР на эти акватории Южно-Китайского моря и называет прохождение через них своих военных кораблей операциями по обеспечению свободы судоходства.

Пекин утратил контроль над Тайванем после окончания гражданской войны в 1949 году, но продолжает добиваться конечного воссоединения с островом, который он считает неотъемлемой частью китайской территории. С 2008 по 2016 год, в период правления партии Гоминьдан, отношения между сторонами на разных берегах Тайваньского пролива потеплели. В них вновь произошел серьезный откат после возвращения в мае 2016 года к власти Демократической прогрессивной партии во главе с Цай Инвэнь. Она является противницей курса на сближение с КНР, но вместе с тем обещала обеспечивать существующий статус-кво между берегами пролива и не давать повода для провоцирования Пекина.