Трамп вылетел в Ханой на переговоры с Ким Чен Ыном

Самолет лидера США взлетел с авиабазы Эндрюс под Вашингтоном. Во вьетнамскую столицу Трамп должен прибыть во вторник вечером. В Ханое, как ожидается, он остановится в гостинице JW Marriott (люкс-сегмент гостиничной сети Marriott International), расположенной в новом деловом районе вьетнамской столицы Тылием. Официально, однако, ни одна из сторон саммита, а также власти Вьетнама не делали заявлений о том, в каких гостиницах планируют остановиться Трамп и Ким Чен Ын.

Ранее в понедельник на встрече с губернаторами штатов в Белом доме Трамп заявил, что предстоящая встреча с лидером КНДР, по его мнению, будет потрясающей. Он добавил, что обсуждает с Ким Чен Ыном темы, которые до этого никто не затрагивал.

В Ханое в настоящее время завершаются последние приготовления ко второй встрече Ким Чен Ына и Трампа, которая намечена на 27-28 февраля. Первый в истории саммит США - КНДР прошел 12 июня прошлого года в Сингапуре. По его итогам Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. От второй встречи лидеров США и КНДР ожидают более определенных договоренностей о конкретных шагах двух стран по урегулированию ситуации на Корейском полуострове.