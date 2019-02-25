СМИ: США и КНДР достигли прогресса в согласовании повестки дня саммита в Ханое

ТАСС, 25 февраля. Представители США и КНДР достигли прогресса в согласовании повестки дня саммита с участием лидеров двух стран Дональда Трампа и Ким Чен Ына, который должен состояться 27-28 февраля в столице Вьетнама Ханое. Об этом сообщило в понедельник южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на осведомленный дипломатический источник.

Второй саммит США — КНДР неизбежен. О чем будут говорить Трамп и Ким?

"Две стороны провели всесторонние переговоры, - передает агентство слова источника. - Дискуссии, которые они проводят, являются гораздо более серьезными, чем [те, которые шли] накануне первого саммита [США и КНДР], состоявшегося в Сингапуре в прошлом году. Разногласий стало меньше", - добавил источник.

Yonhap считает, что эта информация дает основания надеяться на прогресс на переговорах о возможном закрытии ядерного центра КНДР в Йонбене.

В Ханое в настоящее время завершаются последние приготовления к второй встрече председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа, которая намечена на 27-28 февраля. Первый в истории саммит лидеров двух стран прошел 12 июня прошлого года в Сингапуре. По его итогам Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. От второго саммита лидеров США и КНДР ожидают более определенных договоренностей о конкретных шагах двух стран по урегулированию ситуации на Корейском полуострове.