Гуайдо утверждает, что правительство Венесуэлы угрожает стабильности на континенте

БОГОТА, 25 февраля. /ТАСС/. Действующее правительство Венесуэлы во главе с президентом Николасом Мадуро представляет угрозу для региональной стабильности. Такое мнение высказал в понедельник в своем Twitter лидер оппозиции Боливарианской Республики Хуан Гуайдо.

"Узурпаторский режим угрожает стабильности континента, - написал политик. - Он виновен в гуманитарном кризисе, который привел к появлению миллионов иммигрантов и беженцев в регионе, и показал, что потворствует нерегулярным [вооруженным] формированиям, наркоторговле и организованной преступности".

Гуайдо также считает, что время для того, чтобы "выражать беспокойство состоянием [венесуэльской] демократии уже прошло". "Те, кто начал с нарушений конституции, теперь убивают гражданских, коренное население и празднуют сжигание еды и лекарств, - говорится в записи. - В прошлом не было сделано достаточно для того, чтобы восстановить демократию".

Представители венесуэльской оппозиции 23 января попытались ввезти в страну гуманитарную помощь через границы с Колумбией и Бразилией, которые были закрыты по решению властей. Развернутые в районе пограничных переходов подразделения Нацгвардии и полиции не пустили грузы в страну, несколько машин с помощью были сожжены. В ходе начавшихся беспорядков пострадали сотни людей, в том числе десятки граждан Колумбии. По разным данным, число погибших составило от четырех до более чем 25 человек.

23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Мадуро назвал случившееся попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.