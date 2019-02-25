Эксперты: США отказались от максимального давления на КНДР и перешли к прагматизму

Бывший директор Лос-Аламосской национальной ядерной лаборатории Зигфрид Хекер, неоднократно бывавший в КНДР, убежден, что Вашингтон довольно сильно пересмотрел свою недавнюю позицию. Американское правительство теперь готово рассмотреть возможность поэтапного свертывания северокорейских ядерных разработок, идущего параллельно с нормализацией двусторонних отношений, считает Хекер, являющийся ныне профессором Стэнфордского университета.

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Администрация США фактически отказалась от своего курса на оказание максимального давления на КНДР, Вашингтон начал переходить во взаимодействии с Пхеньяном к прагматизму. Такое мнение выразили некоторые американские эксперты, опрошенных корреспондентом ТАСС в преддверии второй встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына 27-28 февраля в Ханое.

Второй саммит США — КНДР неизбежен. О чем будут говорить Трамп и Ким?

Американский спецпредставитель по КНДР Стивен Бигэн "указывает, что США изучат поэтапный подход, при котором денуклеаризация и нормализация происходят параллельно, в отличие от [прежней] жесткой позиции, предусматривавшей сохранение максимального давления и санкций до самого момента денуклеаризации Северной Кореи", сказал ученый- ядерщик.

Движение к прагматизму?

Схожую точку зрения изложил директор программы внешнеполитических исследований вашингтонского Института Брукингса Майкл О'Хэнлон. В соответствии с его выводами, Трамп и его окружение демонстрируют на текущем этапе значительно больше прагматизма, чем прежде, когда дело касается КНДР.

"Надеюсь, что отсутствие ясности [относительно позиции США] является следствием определенных дебатов, которые продолжают идти внутри администрации Трампа, движущейся в направлении прагматической готовности к заключению неполной сделки [с Северной Кореей]", - заявил этот аналитик. Как он уточнил, "речь идет о ликвидации мощностей по производству ядерных вооружений и ракет большой дальности, а также прекращении испытаний в обмен на замораживание, а затем и отмену некоторых, но не всех, санкций".

"Мне такого рода промежуточная сделка кажется вполне достижимой и здравой. Однако отдельные лица в администрации [США] изначально требовали, или ожидали, или предпочитали не такое. Так что посмотрим, чем все это кончится", - отметил политолог.

Вероятный первый шаг

Со своей стороны бывший координатор Белого дома по вопросам контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения Гэри Сеймор сообщил, что стороны, на его взгляд, могут начать с договоренности об ограничении объемов наработки Пхеньяном расщепляющихся материалов или ее приостановке и ответных шагах Вашингтона.

"Думаю, Вашингтон и Пхеньян согласны с тем, что следующим шагом в направлении денуклеаризации станет некая мера, касающаяся производства расщепляющихся материалов в Северной Корее, а также с тем, что Соединенные Штаты предпримут по принципу взаимности какие-то действия в обмен на ограничение КНДР объемов производства расщепляющихся материалов или [полную его] приостановку", - заявил Сеймор, в настоящее время работающий исполнительным директором Белферовского центра науки и международных отношений при Гарвардском университете.

"Однако между сторонами нет согласия относительно многих важных элементов сделки, в том числе по вопросу о том, какие [именно] шаги Северная Корея должна сделать в области производства расщепляющихся материалов и какие шаги в ответ должны сделать Соединенные Штаты", - уверен этот отставной американский чиновник, имеющий в США репутацию одного из крупнейших специалистов по нераспространению.

"Не ожидаю, что ко времени саммита в Ханое эти вопросы будут решены. Тем не менее Трамп и [председатель Госсовета КНДР] Ким [Чен Ын] могут согласовать [решение] в самых общих чертах и поручить [своим] переговорщикам заняться устранением [остающихся] противоречий", - добавил Сеймор, участвовавший в прежних переговорах с КНДР.

С ним согласился руководитель вашингтонской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл. Он исходит из того, что обеспечение хотя бы "частичной приостановки производства расщепляющихся материалов", а также закрепление добровольно принятого КНДР решения отказаться от новых ядерных и ракетных испытаний стало бы "важным следующим шагом".

Долгий процесс

Кимболл прогнозировал, что даже в случае успеха на встрече в Ханое и дальнейшего прогресса Соединенным Штатам и КНДР нужно будет еще годы заниматься денуклеаризацией.

"Я бы сказал [понадобятся] годы. Даже если обе стороны полны решимости осуществить это как можно скорее <...> У Северной Кореи имеется достаточно существенная ядерная инфраструктура: комплексы, реакторы, которые придется проверяемым образом ликвидировать. Нужно будет осуществить учет расщепляющихся ядерных материалов, демонтировать и разобрать ядерные боезаряды", - пояснил специалист.

"Вопрос заключается в том, есть ли [на то] политическая воля у обеих сторон. Это еще один огромный вопрос <...> Северян не удастся убедить проверяемым образом свернуть свои ядерные разработки, если не будет разрядки напряженности, если КНДР не начнет верить, что ей не грозит нападение. Поэтому придется создавать режим мира, а это тоже процесс, на который потребуются годы", - полагает эксперт.

"Даже за короткое время может быть обеспечен прогресс, драматический прогресс. Тем не менее... саммит... не позволит договориться о всех рутинных деталях. Когда и если они (лидеры США и КНДР - прим. ТАСС) выработают рамочное соглашение, понадобятся дальнейшие переговоры рабочего уровня", - предупредил руководитель ассоциации.

С точки зрения Хекера, невозможно обеспечить денуклеаризацию КНДР менее чем за 10 лет. "Даже если отношения [двух стран] радикально изменятся и быстро будет выстроено доверие, на это (ликвидацию ядерных программ КНДР - прим. ТАСС), думаю, все равно потребуется 10 лет", - подчеркнул специалист.

Этапы пути и точки соприкосновения

Наиболее реалистичным сценарием денуклеаризации КНДР бывшему главе американской ядерной лаборатории в Лос-Аламосе видится трехфазовая схема: "остановка, откат назад, ликвидация".

Комментируя вопрос о том, совпадают ли позиции Вашингтона и Пхеньяна хоть в чем-то, он сказал: "Саммит в Сингапуре [между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном летом минувшего года] показал, что они согласны с общими очертаниями денуклеаризации и нормализации [отношений]".