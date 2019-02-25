В МИД Венесуэлы заявили, что Мадуро не отдавал приказ стрелять по мирному населению

КАРАКАС, 26 февраля. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро не приказывал вооруженным силам страны открывать огонь по гражданским лицам. Об этом заявил в обнародованном в понедельник интервью американской новостной программе Democracy Now! министр иностранных дел республики Хорхе Арреаса.

"Когда смотришь телевизор, кажется, что Мадуро отдал приказ своим военным стрелять по населению, и это не так", - сказал Арреаса. По мнению министра, правительство действовало "очень благоразумно, сопротивляясь вторжению". Под ним венесуэльские власти подразумевают попытку оппозиции ввезти в страну 23 февраля гуманитарную помощь через закрытые по решению официального Каракаса границы с Колумбией и Бразилией.

Развернутые в районе пограничных переходов подразделения Нацгвардии и полиции не пустили грузы в Венесуэлу, несколько грузовиков были сожжены. В ходе начавшихся беспорядков пострадали сотни людей, в том числе десятки граждан Колумбии. По разным данным, погибли от четырех до более чем 25 человек. Согласно данным оппозиции, с 23 февраля в Колумбию перебежали порядка 160 силовиков, не пожелавших подчиняться приказам Мадуро.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС.

Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.