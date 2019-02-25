Глава МИД Колумбии заявил, что Мадуро будет нести ответственность за насилие над Гуайдо

БОГОТА, 26 февраля. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро будет нести ответственность за любое насилие над лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо и его родственниками. Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел Колумбии Карлос Ольмес Трухильо, выступая перед журналистами.

"Из Боготы мы хотим возложить ответственность на узурпатора [Николаса] Мадуро за любые насильственные действия в отношении [Хуана] Гуайдо, его жены и его родственников", - сказал министр.

Трухильо также утверждал, что на Гуайдо надеются все венесуэльцы. "Хуан Гуайдо - это будущее. Узурпатор Мадуро - это прошлое", - полагает колумбийский министр.

В конце января Гуайдо заявил, что на его семью оказывается давление со стороны полиции Венесуэлы. Боливарианская полиция опровергла это заявление.

23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.