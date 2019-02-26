Суд Киева на месяц арестовал подозреваемого в госизмене экс-главу Генштаба

КИЕВ, 26 февраля. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева арестовал до 27 марта 2019 года бывшего главу Генштаба Вооруженных сил (ВСУ) Владимира Заману, подозреваемого в государственной измене. Об этом сообщило во вторник издание "Украинская правда".

По его данным, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу требовали прокуроры, предполагая, что обвиняемый может покинуть страну. Отмечается, что возможности освобождения под залог для Заманы не предусматривается.

В понедельник военная прокуратура совместно со Службой безопасности Украины задержала Владимира Заману и предъявила ему обвинение в умышленном сокращении численного состава ВСУ, расформировании 70 воинских частей и соединений, уничтожении военных комиссариатов, что якобы помешало мобилизации в 2014 году. Замана вину не признал, заявив о "фабрикации фактов и клевете", пишет "Украинская правда".

Замана занимал должность начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженными силами Украины с февраля 2012 года по февраль 2014 года. За это время, по утверждению следствия, были, в частности, расформированы зенитные ракетные дивизионы, на вооружении которых находились ЗРК С-300В, что лишило Украину противовоздушной обороны, а общее сокращение численности ВСУ составило почти 5 тыс. человек.

Статья о государственной измене, по которой обвиняется Замана, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.