США изучают информацию об отставке Зарифа с поста главы МИД Ирана

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /Корр. ТАСС Ярослав Азаров/. Госдепартамент в настоящее время изучает информацию об отставке министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Об этом в понедельник сообщил ТАСС представитель внешнеполитического ведомства США.

"Мы внимательно изучаем информацию об отставке главы МИД Ирана Зарифа. В настоящее время больше нет комментариев", - заявил представитель Госдепартамента.

Также с заявлением в Twitter выступил госсекретарь США Майкл Помпео. "Мы знаем, что [руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али] Хаменеи принимает окончательные [кадровые] решения. Наша политика не меняется - Иран должен вести себя как нормальная страна и уважать свой народ", - написал он.

Ранее министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф объявил о своей отставке. Соответствующее сообщение было размещено на его странице в Instagram. Пока неизвестно, принял ли ее президент Ирана Хасан Роухани.