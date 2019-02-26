Представители МИД России и Кубы обсудили в Гаване вопросы сотрудничества между странами

ГАВАНА, 26 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес встретился в понедельник с первым заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Владимиром Титовым, который находится с рабочим визитом на острове для проведения консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран. Об этом сообщается на сайте дипведомства Кубы.

"Стороны отметили отличное состояние двусторонних отношений, характеризуемое наличием политического диалога на высшем уровне, и выразили обоюдное желание продолжать укрепление политико-дипломатических, экономических, торговых, культурных и социальных связей и сотрудничества. Обсуждались также вопросы международной и региональной повестки, где стало очевидным совпадение позиций по многим пунктам", - говорится в заявлении МИД карибской страны. Отмечается, что на встрече также присутствовал посол РФ в Гаване Андрей Гуськов.

В конце января на Кубу приезжал председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев. Вместе с председателем Народного Верховного суда Кубы Рубеном Ферро они провели консультации по вопросам развития сотрудничества и обмена опытом, а также совместного обучения работников судебной сферы.

Также в декабре 2018 года представители генеральных прокуратур России и Кубы согласовали план мероприятий межведомственного сотрудничества на 2019-2020 годы. На регулярной основе планируется проведение семинаров, круглых столов, в которых будут участвовать профессионалы по разным направлениям деятельности прокуратур двух стран.