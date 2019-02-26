Тайбэй подтвердил проход американских кораблей через Тайваньский пролив

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 26 февраля. /ТАСС/. Тайваньское оборонное ведомство подтвердило во вторник факт прохождения двух кораблей ВМС США через Тайваньский пролив, совершенное днем ранее. Там уточнили, что американский боевой корабль и судно снабжения в понедельник проследовали через пролив с юга в северо-восточном направлении и покинули эту зону рано утром во вторник.

Отвечая на вопрос, может ли присутствие кораблей ВМС США расцениваться как угроза региональной стабильности, глава оборонного ведомства Тайваня Янь Дэфа подчеркнул, что "ситуация в регионе остается мирной и стабильной".

Ранее Тихоокеанский флот США сообщил, что два американских военных корабля прошли в понедельник через Тайваньский пролив, разделяющий материковую часть Китая и остров Тайвань. Операцию по обеспечению свободы судоходства совершили эсминец Stethem и артиллерийский транспорт Cesar Chavez. По мнению наблюдателей, подобный шаг американской стороны создает риск усиления напряженности между Вашингтоном и Пекином.

Пекин утратил контроль над Тайванем после окончания гражданской войны в 1949 году, но продолжает добиваться конечного воссоединения с островом.