В Сеуле ждут значимых результатов от второго саммита лидеров США и КНДР

СЕУЛ, 26 февраля. /ТАСС/. Администрация президента Республики Корея ожидает значимого прогресса от саммита лидеров КНДР и США в Ханое. Об этом заявил во вторник официальный представитель Голубого дома Ким Ый Гём на брифинге для журналистов.

О чем будут говорить Трамп и Ким?

Второй саммит США — КНДР неизбежен. О чем будут говорить Трамп и Ким?

"Исходя из известного нам графика, президент Трамп и председатель Ким Чен Ын проведут глубокое обсуждение [проблем] в ходе личных встреч", - отметил он. Представитель южнокорейской администрации выразил надежду, что лидеры США и КНДР смогут в ходе переговоров "достичь большого прогресса".

Ким Ый Гём также сказал, что "существует вероятность" того, что Трамп и Ким Чен Ын договорятся о формальном окончании Корейской войны. При этом чиновник оговорился, что не располагает информацией о том, в какой форме могло бы быть заключено такое соглашение.

Президент США Дональд Трамп проведет вторую встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Ханое 27-28 февраля. Вьетнам выступил в поддержку такого диалога, направленного на укрепление мира, стабильности и безопасности на Корейском полуострове, выразив готовность взаимодействовать с заинтересованными сторонами ради успешного проведения саммита.

Первая в истории встреча президента Соединенных Штатов и лидера КНДР прошла 12 июня прошлого года в Сингапуре. По итогам саммита Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Никакие конкретные сроки стороны не оговаривали, решив определить их на последующих переговорах.