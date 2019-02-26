Лидер Республики Корея обсудит в Вашингтоне итоги саммита США - КНДР

СЕУЛ, 26 февраля. /ТАСС/. Лидер Республики Корея Мун Чжэ Ин и президент США Дональд Трамп планируют провести в марте встречу, чтобы обсудить итоги второго северокорейско-американского саммита. Об этом заявил во вторник официальный представитель Голубого дома Ким Ый Гём на брифинге для журналистов.

По его словам, такая встреча, скорее всего, состоится в Вашингтоне "вскоре после саммита" Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Президент США проведет вторую встречу с председателем Госсовета КНДР в Ханое 27-28 февраля.