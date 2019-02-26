МИД Индии: боевики в пакистанской части Кашмира готовили новое нападение

ТАСС, 26 февраля. Удары индийских ВВС по лагерю боевиков группировки "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда") в подконтрольной Пакистану части Кашмира носили превентивный характер. Об этом заявил во вторник заместитель министра иностранных дел Индии Виджай Гокхале.

"Индия нанесла удары по самому крупному лагерю "Джаиш-е-Мухаммад" в районе Балакота, в результате чего было ликвидировано большое число террористов, инструкторов, полевых командиров, планировавших террористические акты. Эти действия носили превентивный характер, - приводит телеканал NDTV слова Гокхале. - Нами были получены достоверные данные о том, что боевики "Джаиш-е-Мухаммад" готовили еще одно нападение с участием террориста-смертника на территории Индии".

По словам представителя индийского МИД, Нью-Дели "неоднократно предоставлял доказательства, пытаясь заставить предпринять действия против группировки "Джаиш-е-Мухаммад" и лагерей по подготовке боевиков - настолько больших, что они могли обучать сотни террористов в любой момент времени". Однако, как отметил Виджай Гокхале, "Пакистан продолжал бездействовать", и "этот шаг [авиаудары по пакистанской части Кашмира] был необходим и должен был быть предпринят".

Ранее телеканал NDTV сообщил, что 12 самолетов военно-воздушных сил Индии "Мираж-2000" сбросили на лагерь пакистанских боевиков несколько бомб массой по тонне каждая и полностью его разрушили. Пакистанская сторона до этого сообщила, что индийские самолеты лишь пересекли линию контроля, разделяющую стороны в Кашмире.

Нью-Дели обвиняет Исламабад в поддержке базирующейся на пакистанской территории группировки "Джаиш-е-Мухаммад", которая взяла на себя ответственность за унесший жизни 45 человек теракт в штате Джамму и Кашмир 14 февраля. Ранее индийская сторона пообещала принять "все возможные дипломатические меры для обеспечения полной международной изоляции" Исламабада и заявила о наличии у нее доказательств его причастности к теракту. Пакистан, в свою очередь, отвергает эти обвинения.

Ситуация в Джамму и Кашмире - единственном штате Индии, где большинство составляют мусульмане, остается напряженной уже многие годы. Территория древнего княжества Кашмир - предмет спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. На данный момент в Кашмире нет государственной границы: его территорию разделяет Линия контроля.