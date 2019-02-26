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Кризис на Украине

В ДНР сообщили о новых масштабных обстрелах украинских силовиков

Всего по территории провозглашенной республики было выпущено свыше 100 боеприпасов, отметили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня

ДОНЕЦК, 26 февраля. /ТАСС/. Подразделения украинских силовиков во вторник утром выпустили по территории провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) более 100 боеприпасов. Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Сегодня с 7:40 до 9:30 зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: Широкино - Безыменное; Широкино - Саханка; Красногоровка - Старомихайловка. Всего выпущено 62 мины калибра 82 мм; шесть мин калибра 120 мм, а также произведено 40 выстрелов из БМП-2", - цитирует представителя ДНР Донецкое агентство новостей.

С 29 декабря 2018 года на востоке Украины вступил в силу новый режим прекращения огня, который был согласован участниками контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

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