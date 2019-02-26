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СМИ назвали причиной отставки главы МИД Ирана разногласия с администрацией президента

Пока не известно, принял ли отставку Мохаммада Джавада Зарифа президент Ирана Хасан Роухани

ТАСС, 26 февраля. Глава иранского внешнеполитического ведомства Мохаммад Джавад Зариф подал в отставку из-за разногласий с канцелярией президента страны. Об этом во вторник сообщило агентство Fars со ссылкой информированный источник.

По его словам, Зариф не был осведомлен о состоявшемся накануне визите президента Сирии Башара Асада в Тегеран.

В понедельник Асад посетил Тегеран с рабочим визитом и встретился с руководителем и духовным лидером Исламской Республики Иран Али Хаменеи.

25 февраля Зариф объявил о своей отставке. Соответствующее сообщение было размещено на его странице в Instagram. Пока не известно, принял ли ее президент Ирана Хасан Роухани.

Теги
ИранСирияРоухани, ХасанАсад, Башар ХафезЗариф, Мохаммад Джавад
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