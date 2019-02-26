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Второй саммит США — КНДР

СМИ: Ким Чен Ын может посетить посольство КНДР в Ханое

По данным дипломатического источника, лидер КНДР может встретиться с президентом Вьетнама Нгуен Фу Чонгом

СЕУЛ, 26 февраля. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын может во вторник посетить посольство своей страны в Ханое. Об этом сообщил агентству Yonhap дипломатический источник во вьетнамской столице.

"Есть вероятность, что он [Ким Чен Ын] посетит посольство Северной Кореи в районе 17 часов (13:00 мск)", - отметил дипломат. По его словам, прибывший во Вьетнам лидер КНДР также может вечером встретиться с президентом страны Нгуен Фу Чонгом.

Президент США Дональд Трамп проведет вторую встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Ханое 27-28 февраля. Вьетнам выступил в поддержку такого диалога, направленного на укрепление мира, стабильности и безопасности на Корейском полуострове, выразив готовность взаимодействовать с заинтересованными сторонами ради успешного проведения саммита.

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